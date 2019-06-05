В Украине завершились квалификационные испытания первого украинско-турецкого боевого модуля Serdar, созданного по заказу третьих стран, сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром».

Отныне совместная разработка турецкой компании Aselsa» и предприятий Укроборонпрома - ГККБ «ЛУЧ» и «Спецтехноэкспорт» готова к серийным поставкам в рамках действующего контракта с иностранным заказчиком. Ожидается, что в дальнейшем к новой системе проявят интерес оборонные ведомства Украины и Турции.

Турецкая компания выступила разработчиком и интегратором боевого модуля, в частности, систем стабилизации и дистанционного управления огнем, систем захвата и сопровождения целей, дневного и ночного каналов наблюдения. В свою очередь «Спецтехноэкспорт» обеспечивает поставку управляемых ракет, разработанных и производимых «ГККБ «ЛУЧ», и систем наведения и управления к ним.

Serdar - это универсальная дистанционно управляемая и стабилизированная система вооружения, что обеспечивает высокую эффективность оборонительных и наступательных операций против наземных целей днем ​​и ночью, при любых погодных условиях. Основным вооружением боевого модуля является мобильная версия высокоточного противотанкового комплекса «Скиф» с двумя (в отдельных версиях - четырьмя) пусковыми установками для ракет ЖК-2С.

Эти высокоточные украинские ракеты калибра 130 мм способны уничтожать цель на расстоянии 5 км и пробивать броню толщиной 800 мм за динамической защитой. Также система вооружения оснащена двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм. Кроме этого, по желанию заказчиков, на боевом модуле могут быть установлены пусковые установки с ракетами РК-2М калибра 152 мм. В таком случае дальность полета управляемой ракеты составит 5,5 км, а пробитие брони увеличится до 1100 мм за динамической защитой.

Благодаря малому весу, боевой модуль может быть интегрирован в различные типы боевых транспортных средств, что значительно повышая их боеспособность. Новая система управления огнем позволяет с высокой точностью выполнять все боевые задачи изнутри транспортного средства.

Данный проект является первым примером совместного продвижения украинско-турецких оборонных продуктов на рынках третьих стран. Впервые украинско-турецкий боевой модуль был продемонстрирован во время испытаний в Украине в мае 2018 года.