Прихожанка пекинского храма Успения Пресвятой Богородицы написала новый образ Божией Матери, который назвали «Пекинская».
Фото: Фейсбук
Об этом сообщил на своей странице в Facebook настоятель русского храма в честь апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев, сообщает «Фома в Украине».
«В Пекине, наша прихожанка написала. У неё была полная творческая свобода — тут виден Пекин и пророки, т.е. мысль о том, что Китай ждёт принятия Возвещённого пророками», — написал священник.
По словам отца Дионисия, этим образом пополнилась иконография китайских образов Божией Матери, в которую, помимо новой, также входят «Порт-Артурская», «Харбинская» и «Гонконгская».
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