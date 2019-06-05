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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования, согласно которым сужается ширина левых полос движения на дорогах I категории - с 3-мя и более полосами движения в одном направлении, теперь она будет составлять 3,5 м вместо 3,75 м, сообщает пресс-служба Минрегиона.

Норма вступает в силу с 1 сентября этого года и применяется обязательно при новом строительстве скоростных дорог.

«Сужение ширины полос движения на дорогах - очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира. Поэтому мы решили ввести ее во время нового строительства крупнейших и самых интенсивных украинских трасс при устройстве левых скоростных полос. Это позволит минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах, сделает водителей более внимательными за рулем, а, следовательно, аварий и ДТП станет меньше. Изменение начнет действовать уже с 1 сентября», - отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Кроме того, новыми изменениями установлена ​​новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (I-II категорий) - 3 м вместо 2,5 м. Парцхаладзе пояснил, что действующая ширина остановочной полосы в 2,5 м является очень опасной и вызывает дополнительные аварии. Особенно это актуально для грузовых автомобилей, которые не могут в полной мере безопасно и удобно разместиться на таком участке дороги.

Также в новых изменениях ГСН установлены современные и более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых. Это актуально для горных трасс, трасс на другом сложном ландшафте и тому подобное. Благодаря установке более безопасных минимальных радиусов кривых новые дороги проектироваться с лучшей видимостью.

Напомним, 1 сентября 2018 года вступила в действие ГСН, согласно которой ширина полос движения на дорогах в городах и селах сужена на 0,5 метра.
ForUm

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