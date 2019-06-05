За минувшие сутки, 4 июня, вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 3 –е получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Опытное - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из противотанковых ракетных комплексов;

дважды в районе населенного пункта Талаковка - из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь - из автоматических станковых гранатометов;

вблизи населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе села Водяное - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны пять раз:

вблизи населенного пункта Кримское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи населенного пункта Золотое-4 - из автоматического стрелкового и снайперского оружия;

в районе населенного пункта Станица Луганская - из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое украинских защитников получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 4 июня одного оккупанта были уничтожены, еще одного - ранены.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов;

в районе села Водяное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» противник с автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1.

Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.