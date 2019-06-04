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Курс на получение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе 4 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в Конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом», - подчеркнул он.

Зеленский также подчеркнул, что движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества.

«Это является целью всех наших реформ - повышение уровня жизни украинцев, искоренение коррупции и модернизация всего государства. Это возможно сделать, только обеспечив национальной безопасности», - отметил Президент.

Зеленский поблагодарил за политическую и практическую поддержку, которую Украина получает от Североатлантического альянса и союзников.

«Очень хочу придать новый импульс нашим отношениям с Альянсом. Вооруженная агрессия России остается основным вызовом для евроатлантической безопасности. Среди общих задач - стабильность и безопасность в Черном море, что требует дополнительных усилий Альянса», - подчеркнул Глава государства.

Президент Украины поприветствовал принятие союзниками решения об усилении черноморской безопасности и помощь в укреплении возможностей Военно-морских сил Украины.

«Мы надеемся восстановить наш регулярный диалог в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, а также министров обороны и иностранных дел», - сказал Зеленский.

По его словам, Украина ожидает визитп Североатлантического совета.

«Мы будем продолжать европейскую и евроатлантическую интеграцию. Нам нужны все имеющиеся механизмы, которые помогут нам на этом пути», - подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны Столтенберг подчеркнул, что Украина является надежным партнером Альянса.
ForUm

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