Курс на получение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе 4 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
«Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в Конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом», - подчеркнул он.
Зеленский также подчеркнул, что движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества.
«Это является целью всех наших реформ - повышение уровня жизни украинцев, искоренение коррупции и модернизация всего государства. Это возможно сделать, только обеспечив национальной безопасности», - отметил Президент.
Зеленский поблагодарил за политическую и практическую поддержку, которую Украина получает от Североатлантического альянса и союзников.
«Очень хочу придать новый импульс нашим отношениям с Альянсом. Вооруженная агрессия России остается основным вызовом для евроатлантической безопасности. Среди общих задач - стабильность и безопасность в Черном море, что требует дополнительных усилий Альянса», - подчеркнул Глава государства.
Президент Украины поприветствовал принятие союзниками решения об усилении черноморской безопасности и помощь в укреплении возможностей Военно-морских сил Украины.
«Мы надеемся восстановить наш регулярный диалог в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, а также министров обороны и иностранных дел», - сказал Зеленский.
По его словам, Украина ожидает визитп Североатлантического совета.
«Мы будем продолжать европейскую и евроатлантическую интеграцию. Нам нужны все имеющиеся механизмы, которые помогут нам на этом пути», - подчеркнул Зеленский.
Со своей стороны Столтенберг подчеркнул, что Украина является надежным партнером Альянса.
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