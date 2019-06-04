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В Ривном от осложнений, вызванных вирусом кори, умер трехмесячный ребенок, сообщает пресс-служба областного лабораторного центра.

«Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка. Были предоставлены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось», - говорится в сообщении.

Диагноз кори подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях ГУ «Ривненский областной лабораторный центр МЗ Украины» и ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины».

На прошлой неделе заболели корью 74 жители области, среди них 60 детей. Были госпитализированы 25 больных, из них 14 детей.  
ForUm

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