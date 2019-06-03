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В Белгороде-Днестровском на аттракционе порвался механизм страхования, в результате чего погиб мужчина.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, трагедия произошла 2 июня.

Во время движения аттракциона, расположенного неподалеку от крепости, оборвался механизм фиксации и страхование посетителя. 41-летний мужчина, который находился в кресле, упал на землю, получив при этом удар деталями оборудования. От телесных повреждений в виде открытой травмы головы он скончался на месте.

Предварительно установлено, что владелец аттракциона – 41-летний житель Черновцов  – установил его без разрешительных документов, не согласовав с органом местного самоуправления, не пройдя обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда и не обеспечив безопасность посетителей.

Владельцу аттракциона сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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