Пятый президент Украины Петр Порошенко пожелал действующему главе государства Владимиру Зеленскому успехов во время поездки в Брюссель.

Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

«Завтра состоится очень важное и символическое событие – первый визит новоизбранного президента в столицу ЕС - Брюссель. Безусловно, это важное событие, но речь идет не только о символах. Речь идет о содержании. Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл. Потому что у Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украину на самом деле пытались вернуть в Российскую империю», - заявил Порошенко.

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«Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки: четыре союза Украины и ЕС - энергетический, цифровой, таможенный, а главное – подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Потому членство в НАТО - это безопасность для страны и для гражданина, это мир на условиях Украины. А членство в ЕС - это соблюдение прав человека и благосостояние каждого украинца», - заявил Порошенко, подчеркнув, что это основа программы партии «Европейская солидарность».

«Завтра важный день. Поэтому я желаю успеха и Украине, и ее Президенту», - пожелал Порошенко.

Напомним, 4-5 июня состоится рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.