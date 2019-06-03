Глава Заставновской районной государственной администрации Юрий Китар предложил лишить родительских прав прихожан Свято-Успенского храма УПЦ села Васлововцы Черновицкой области.

Фото: УПЦ

Он собрал комиссию в составе 12 человек – представители социальной службы, полиции и врачи, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

«Комиссия рассмотрела вопросы: опасность воспитателей и педагогов, верных УПЦ, лишение родительских прав прихожан Свято-Успенского храма УПЦ села Васлововцы», - сообщили в епархии.

В пресс-службе рассказали, что представители власти считают, что «воспитатели подвергают опасности своих детей (имеется в виду события 26 мая, когда сторонники ПЦУ сняли ворота и попытались захватить храм и верующие и их дети могли пострадать от рук агрессивных людей). Как могут навредить воспитатели в учебном заведении с чужими детьми?».

Представителей социальной службы по защите детей привлекли, «чтобы они обходили дома прихожан, проводили беседы, чтобы верующие не брали с собой детей в храм, или сразу после богослужения срочно отправляли детей домой, чтобы они случайно не пострадали и не мешали захвату храма. В случае если родители не прислушиваются к советам социальной службы - то их будут лишать родительских прав».

В епархии опубликовали ответ прихожан Свято-Успенского храма.

«Не существует другого пути научить детей вере Христовой, чем собственным родительским примером. Если нас заставляют выбрать веру или работу, то мы готовы написать заявления об увольнении. Мы ходили с детьми в храм, ходим и будем ходить. Когда мы на службе в храме, что дети сами должны делать дома? Когда мы молитвенно целыми днями и ночами в храме, поочередно меняя друг друга, что детям самим делать дома?», - спрашивают верующие.

«Если глава района искренне обеспокоен безопасностью детей, то пусть лучше прекратит попытки захвата храма. Все знают - что захватить храм - это его личная инициатива, Китаря Юрия», - говорят в епархии.

Как сообщалось, 26 мая состоялась попытка захвата Свято-Успенского храма в селе Васлововцы. Прихожане записали обращение к Президенту с просьбой прекратить беззаконие и обеспечить соблюдение прав верующих.