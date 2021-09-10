Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что США – единственное государство, которое может повлиять на урегулирование военного конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил на полях форума YES, пишет Украинская правда.

«США – это единственная страна, которая может повлиять на этот процесс (урегулирование конфликта на Донбассе, - ред.). Единственная, подчеркиваю. Мы видим, как ведет себя Европа… Есть ли какая-то серьезная помощь сегодня Украине с точки зрения инвестиций? Нет», - сказал он.

По словам Кучмы, ЕС и НАТО слишком далеко, поэтому Украине нужно делать все возможное: «Давайте серьезно заниматься экономикой. Давайте серьезно посмотрим, в каком состоянии мы в этом находимся».

Он также отреагировал на визит президент Владимира Зеленского в США и встречу с лидером США Джо Байденом: «В той ситуации - кто мог придумать что-то лучше, чем то, что было принято в Белом доме? Там есть много нюансов, в том числе экономических, обещали нам 300 млрд долларов».