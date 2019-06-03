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Эскалация торгового конфликта между США и Китаем в мае ухудшила ситуацию на международных рынках и негативно влияет на финансовые рынки развивающихся стран, а в Украине ситуация осложняется внутренней нестабильностью. Так Национальный банк объясняет ослабление гривни в макроэкономическом и монетарном обзоре, сообщает LIGA.net.

«На фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине, в конце месяца гривня находилась под девальвационным давлением», - говорится в обзоре.

Нацвалюта подешевела к доллару меньше, чем на 1%, после укрепления в большей части мая.

Как отмечает НБУ, внешние рынки характеризовались преимущественно низким спросом. Цены на нефть и сталь падали, а цена газа на европейском рынке достигла минимума 2006 года.

Заострение торговой войны США и Китая вынудило инвесторов избавляться от активов в развивающихся странах, что привело к оттоку капитала из них и девальвации нацвалют к доллару.
ForUm

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