Второй президент Украины Леонид Кучма объяснил, почему возвращается в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает УНИАН.



На совместном с Президентом Владимиром Зеленским брифинге Кучма сказал: «Я в это время не мог не согласиться с таким предложением, потому что, действительно, страна переживает не самые легкие времена в своей истории... Тем более, я всегда привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать. Вот сегодняшняя встреча у Президента страны показывает, что у меня есть такая возможность и в той группе, которая сегодня создана, в «нормандском формате» сделать свой вклад».

По словам Кучмы, он будет работать ради решения тех проблем, которые сегодня существуют в Украине.

Напомним, в октябре 2018 года Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе.

3 июля Кучма снова возглавил украинскую делегацию ТКГ.