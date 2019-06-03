Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в мае применил меры воздействия к Приватбанку, сообщает пресс-служба НБУ.
«Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в мае 2019 года применил к Приватбанку, как меру воздействия письменное предостережение за непредставление по запросу специально уполномоченного органа информации», — говорится в сообщении.
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