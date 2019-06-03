также в разделеОбщество
МВД предлагает ввести персональную ответственность инструкторов автошкол 10
Ранивших ребенка патрульных просят отпустить под домашний арест 11
Кернес пообещал восстановить памятник Жукову 225
Морской десант противника уничтожен: в Приазовье прошли учения ВСУ 34
В Харькове снесли бюст Жукова 119
ГСЧС предупредила о высокой пожарной опасности 11
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль 12
Супрун: С 2020 года украинские детдома не будут принимать детей 53
Епископ ПЦУ обвиняет Филарета в расколе и «бунтарстве» 215
ВСУ: С начала войны в Донбассе оккупанты убили более 240 детей 63
В Украине обесточенными остаются 53 населенных пункта 22
В июне в Украине будет 12 выходных дней 82
КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе перешли на летний график работы 35
Сегодня - День защиты детей 19
Как организовать детские каникулы за рубежом? 19
31 мая. Картина дня 43
В Википедии развенчали популярный миф о чернобыльских водолазах 129
Петиция: Новой Зеландии предлагают признать Голодомор геноцидом 23

Полиция открыли два уголовных производства по факту событий в Немышлянском районе Харькова, где националисты снесли памятник маршалу СССР Георгию Жукову, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

«2 июня в 13:40 в службу «102» поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко. Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу, обеспечивая правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.
Напомним, 2 июня в Харькове активисты повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги