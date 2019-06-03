Полиция открыли два уголовных производства по факту событий в Немышлянском районе Харькова, где националисты снесли памятник маршалу СССР Георгию Жукову, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

«2 июня в 13:40 в службу «102» поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко. Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу, обеспечивая правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, 2 июня в Харькове активисты повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.