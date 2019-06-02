Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник маршалу СССР Георгию Жукову, который накануне снесли протестующие.

«Я пообщался с депутатом Виталием Хомутынником, на чьем округе находится памятник Жукову. Так вот, памятник будет восстановлен», — заявил Кернес на съезде партии, передает Громадське.

Напомним, что в Харькове 2 июня снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

К слову, 2 июня во Дворце спорта в Харькове прошел первый этап объединительного съезда партии Доверяй делам, на котором мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова избрали сопредседателями партии.