также в разделеОбщество
Кернес пообещал восстановить памятник Жукову 21
В Харькове снесли бюст Жукова 46
ГСЧС предупредила о высокой пожарной опасности 9
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль 11
Супрун: С 2020 года украинские детдома не будут принимать детей 33
Епископ ПЦУ обвиняет Филарета в расколе и «бунтарстве» 177
ВСУ: С начала войны в Донбассе оккупанты убили более 240 детей 61
В Украине обесточенными остаются 53 населенных пункта 21
В июне в Украине будет 12 выходных дней 76
КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе перешли на летний график работы 34
Сегодня - День защиты детей 19
Как организовать детские каникулы за рубежом? 19
31 мая. Картина дня 43
В Википедии развенчали популярный миф о чернобыльских водолазах 123
Петиция: Новой Зеландии предлагают признать Голодомор геноцидом 22
Украине на первые летние выходные обещают жару и дожди 28
Бывшего украинского прокурора приговорили за работу на «ДНР» 46
Одесскую колонию после бунта законсервировали 25

Украинские военные провели учения в акватории и на украинском побережье Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в воскресенье, 2 июня.

По легенде плановых учений, украинский противодесантной резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации «уничтожал» первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона.

«Акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для военной агрессии северного соседа. Поэтому части и подразделения Объединенных сил на этом направлении, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья», – пояснили в пресс-центре.

Напомним, сегодня было два обстрела со стороны сепаратистов на Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
1901 грн.
16
Теги