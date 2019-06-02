В Министерстве обороны Украины заявляют о двух обстрелах со стороны сепаратистов на Донбассе с начала текущих суток, 2 июня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны, полковник Максим Праута, передает пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 12 часов сегодня, 2 июня, российско-оккупационные войска открывали огонь 2 раза в темное время суток», - рассказал он.

Так, на луганском направлении после часа ночи противник выпустил 4 мины калибра 82 мм, а также вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил вблизи Новгородского.

На донецком направлении с двух ночи враг в течение 35 минут из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливал опорные пункты наших бойцов неподалеку Гнутово.

«Ни один из украинских военнослужащих в течение текущих суток не погиб и не был ранен. Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются», - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 1 июня, в районе проведения ООС сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения.