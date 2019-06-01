Партия «Основа» намерена сформировать общий список для внеочередных выборов в Верховную Раду вместе с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом лидер «Основы» Сергей Тарута заявил на внеочередном съезде партии.

«Прежде всего, речь идет об объединении идеологических платформ партии «Основа» и «Батькивщина» в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Также партии будут координировать и согласовывать свои действия при формировании совместной команды в общенациональном и мажоритарных округах» , - цитирует Таруту агентство.

По словам лидера «Основы», Юлия Тимошенко - достойная кандидатура на должность премьер-министра. «Я верю в то, что именно она во главе правительства сможет повести Украину новым экономическим курсом к успеху и расцвету» , - заявил политик.

Отмечается, что на съезде председатель «Основы» Андрей Николаенко сообщил, что партии будут формировать общий список кандидатур, исходя из принципа включения в него наиболее рейтинговых и авторитетных лиц, рекомендованных и согласованных политсоветами обеих сил.

Впрочем, замечает DW, 29 мая Юлия Тимошенко заявила, что «Батькивщина» готова сотрудничать с партиями, которые поддерживают ее курс, но на парламентские выборы идет самостоятельно.