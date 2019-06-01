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Переговоры Тристоронней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе возобновят 5 июня с новыми представителями от Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ".

Он заявил, что президент Владимир Зеленский на следующей неделе объявит имена новых представителей Украины в ТКГ. 

«Минская площадка возобновит свою работу. Насколько я понимаю, 5 июня это произойдет. Будет назначена новая команда. Она будет соответственно представлена на следующей неделе. Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые, но это, безусловно, заработает», - сказал Климкин.

Ранее сообщалось, что заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях перенесли на 5 июня.

Напомним, Зеленский просит Раду уволить Климкина, Полторака и Гриценко.
ForUm

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