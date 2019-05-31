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Глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время отчета в парламенте 29 мая спрятал часы.  

Чиновник пытался их спрятать, но все-таки попал в объектив журналиста Богдана Бортакова, пишут Вести.

«На кадрах видео видно, как чиновник пытается их спрятать под одеждой, а потом вообще снимает часы и передает коллеге. Но спустя некоторое время он снова их надевает», - отмечает издание.

После введения обязательного электронного декларирования все депутаты, как и другие должностные лица, вынуждены показывать уровень своего дохода и все свое имущество, в том числе подарки. За предоставление недостоверных данных им может грозить как административная, так и уголовная ответственность.
ForUm

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