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Лето в Украине в большинстве областей начнется в условиях + 24 + 30 градусов, на Западе –  + 20 + 25 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

А на юге, на востоке и в большинстве центральных областей + 28 + 33 градуса, местами ожидается до + 33 + 35 градусов.

«В целом в субботу-воскресенье самими жаркими в Европе будут Украина, Испания и Португалия», - написала она в Facebook.

Вдоль полосы Винниччина-Черкасчина-Полтавщина-Сумщина-Харьковщина возможны дожди с грозами. Грозы могут сопровождаться шквалом и градом!

1-2 июня на западе и в Одесской области – лишь локальные дожди и грозы.

На остальной территории – сухо и жарко.  

В Киеве на выходных возможен дождь, но без длительных каких ливней. Температура воздуха составит + 25 + 28 градусов.
ForUm

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