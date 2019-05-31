На территории бывшей тюрьмы в городе Дубно Ривненской области нашли 19 человеческих останков. Речь идет о захоронении более 400 заключенных, которые были, согласно архивным документам и свидетельствам людей, жестоко убиты НКВД в конце июня 1941 года, перед приходом в город немецких войск, сообщает Радио Свобода.

Неподалеку от тюремной стены в одной из вырытых ям группа поисково-мемориального центра «Судьба» нашла 19 человеческих останков. Среди них: три женщины, остальные - мужчины. У четырех человек видны пулевые ранения в голову. По предварительным оценкам экспертов, в жертв целились не впритык. Во время раскопок обнаружены вещи узников Дубенской тюрьмы - сапоги, расческа, пуговицы. Расположение человеческих останков аккуратное, что свидетельствует о том, что их не бросали в спешке и хаотично в ямы, сообщил антрополог Института археологии Национальной академии наук Ольга Минейко.

«Человеческие останки, которые мы обнаружили, с согнутыми руками и ногами, что свидетельствует о сроке осуществления захоронения до 3 дней после расстрела. После исследований мы сможем узнать, как питались заключенные, какого роста были, какого телосложения, чем занимались до заключения, по костям можем установить к какой этничности принадлежал тот или иной человек. Поскольку определенным группам были присущи особые антропологические признаки. На этой территории жили украинцы, поляки, евреи, было и население немецкого происхождения», - говорит Минейко.

Согласно архивным документам и фотографиям с июня 1941 года, исследованиям местных краеведов, собранным ими свидетельствам очевидцев, ям, в которые похоронили убитых узников Дубенской тюрьмы, было как минимум две.

«Судя по архивным документам, которые есть у нас, ценными являются фотографии, сделанные немецкими солдатами, которые пришли сюда и проводили захоронения этих расстрелянных узников, видно, что были захоронения в двух ямах, такой же длины, как мы нашли. Расстояние между ямами небольшое, поэтому придется еще продолжать поиски», - рассказал участник поисковой группы центра «Судьба» Владимир Харчук.

Сколько людей было захоронено в ямах бывшего тюремного двора, станет известно после проведения поисковых работ, которые начались в марте этого года. На сегодня неизвестны национальности жертв. Согласно документам и воспоминаниям, это были украинцы и этнические немцы.

На месте найденных останков людей побывала полиция Дубно. Городские власти просят открыть уголовное производство, а это даст возможность провести судебно-медицинскую экспертизу.

Мэрия Дубно планирует на месте преступления построить мемориальный комплекс памяти жертв тоталитарного режима.