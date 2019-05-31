Следователи Государственного бюро расследований задержали в Донецкой области сотрудника регионального органа Службы безопасности Украины за сбыт наркотического вещества, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, сотрудник одного из подразделений СБУ, которое дислоцируется в Донецкой области, привлекая к своей противоправной деятельности гражданское лицо, неоднократно поставлял наркотическое средство наркозависимым местным жителям.

В рамках начатого уголовного производства следователи теруправления ГБР задокументировали факты продажи вещества растительного происхождения зеленого цвета. По заключению экспертизы, вещество, которое продавал правоохранитель, является особо опасным наркотическим средством - каннабисом.

30 мая при попытке сбыта очередной партии наркотиков он был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. В случае доказательства вины сотрудника СБУ ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.