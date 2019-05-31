В ежегодном конкурсе «Лучшая монета года Украины» за 2018 победа в номинациях «Лучшая монета года» и «Лучшее раскрытие темы» присуждена памятным монетам набора «К 100-летию Национальной академии наук Украины»: «Эра мира», «Эра перемен», «Эра технологий», «Человек, время, пространство» (серебро, номинал каждой монеты 5 гривен).

Авторы эскизов всех монет-победительниц – художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Напомним, конкурс «Лучшая монета года Украины» проводится ежегодно с 2005 года и проходит в два этапа.

Первый этап конкурса проходил с 1 февраля по 1 апреля этого года. Участие в нем приняли более четырех тысяч человек.

На втором этапе конкурса тайным электронным голосованием члены специально созданной комиссии определили лучшую монету 2018 года.

В этом году победителей среди памятных монет, вышедших в финал конкурса, выбирали представители Национального банка Украины совместно с руководством Национального художественного музея Украины, Национального музея украинского народного декоративного искусства, Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, Национальной академии наук Украины и Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.