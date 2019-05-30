Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенатором США Робертом Портманом (Robert Portman) ситуацию на Донбассе и шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании.

Встреча состоялась в четверг, 30 мая, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Участники встречи обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду. Зеленский отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в Верховную Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.

«Если бы этот парламент, который не работает, был и впредь, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны, что является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», - подчеркнул глава государства.

Он также особо отметил активную позицию Сената США по внедрению санкций против России и предоставлении Украине военной помощи. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

Президент Зеленский и сенатор Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.

Глава государства поблагодарил гостя за поддержку Украины со стороны Сената США и лидерство Роберта Портмана как сопредседатели Сенатского украинского кокуса.