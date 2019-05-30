Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Так, предполагается переименование следующих улиц:
1) Димитрова на улицу Никифора Дровняка в Деснянском районе;
2) Выборгской на улицу Олексы Тихого в Соломенском районе;
3) Панельной на улицу Андрея Аболмасова в Днепровском районе;
4) Российской на улицу Юрия Литвинского в Дарницком районе;
5) Подвойского на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе;
6) Ивана Шевцова на улицу Василия Макуха в Шевченковском районе.
Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.
Соответствующее переименование должен утвердить еще Киевсовет на пленарном заседании.
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