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Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Так, предполагается переименование следующих улиц:

1) Димитрова на улицу Никифора Дровняка в Деснянском районе;

2) Выборгской на улицу Олексы Тихого в Соломенском районе;

3) Панельной на улицу Андрея Аболмасова в Днепровском районе;

4) Российской на улицу Юрия Литвинского в Дарницком районе;

5) Подвойского на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе;

6) Ивана Шевцова на улицу Василия Макуха в Шевченковском районе.

Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Соответствующее переименование должен утвердить еще Киевсовет на пленарном заседании.
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