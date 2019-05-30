Государственное бюро расследований работает над стратегией создания института следствия. Об этом директор ГБР Роман Труба сообщил во время рабочей встречи с экспертами Совета Европы, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«С самого начала создания ГБР продолжается работа по разработке стратегии института следствия, куда будут включаться все формы, которые предоставят возможность повышать профессионализм следователей. Мы планируем сделать то, что еще никто не делал в Украине», - объяснил Труба.

В частности он отметил, что сейчас в стране уделяется внимание профессионализму сотрудников органов досудебного расследования. Поэтому ГБР ставит своей целью ввести и разработать стратегию института следствия. В него будут включены механизмы и формы обучения не только для сотрудников ГБР, но и для следователей других правоохранительных органов.

«Мы рассчитываем, что эта стратегия будет не только для ГБР, но и для НАБУ, СБУ и Нацполиции, то есть всех органов, где есть досудебное расследование. Это именно это «ноу-хау», которому не уделялось внимание в течение всего времени независимости Украины», - отметил Директор ГБР.

По мнению Трубы, этому будет способствовать создание учебного заведения ГБР, который сможет аккумулировать эту стратегию и воплотить ее в жизнь.

«Создать идеальный продукт возможно только после глубокого и совершенного анализа. Это и является нашей целью. Сейчас мы находимся на начальном этапе, где анализируем мнения экспертов. Обязательно будет разработана дорожная карта, привлечены наши международные партнеры, и только после этого мы будем воплощать это в жизнь», - отметил Труба.