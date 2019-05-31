также в разделеОбщество
Одесскую колонию после бунта законсервировали 2
Глава Счетной палаты спрятал часы, отчитываясь в Раде 10
Венгрия анонсировала «культурную экспансию» на Закарпатье 15
Автошкола, где училась Зайцева, закрылась 12
Чиновников «Укрзализныци» задержали на взятке в 270 тысяч 10
Полиция открыла дело из-за задержания крымскотатарских активисток 12
Сотрудника СБУ задержали за торговлю наркотиками 23
Установлены лица, причастные к штурму горсовета Львова 13
На Ривненщине найдено массовое захоронение жертв НКВД 16
В одесском аэропорту заверили, что утечки информации не произошло 15
Зеленский уволил главного пограничника Украины 28
Чиновника «Киевтрансгаза» поймали на взятке в $12 тысяч 12
Премьер Малайзии считает недоказанным, что РФ сбила MH17 50
Кубив: «Государство в смартфоне» уже работает 3 года 14
Мангеру смягчили меру пресечения 17
«Хоть гантели не украли»: Зеленский выложил фото из спортзала в АП 93
Медведчук призвал изменить соглашение о ЗСТ с ЕС 25
Крушение катера в Будапеште: украинского капитана арестовали 167

С 1 июня начинается запрет на специализированный промысел креветки и мидий в Черном море, сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

«Запрет продлится в период с 1 июня по 31 июля в Черном море с заливами, лиманами и связанными с морем озерами с использованием волокуш и ручных сачков», - говорится в сообщении.

Также в течение этого времени в акватории Черного моря, от села Коблево до предела АР Крым (по Перекопскому заливу) запрещено осуществлять вылов креветки с помощью сетей. Об этом говорится в соответствующем приказе Черноморского бассейнового управления Госрыбагентства от 29.05.2019 № 179.  

Кроме того, вышеуказанным приказом установлены сроки запрета на любительский и спортивный лов водных биоресурсов. Так, в период с 1 июня по 31 августа запрещается ловить креветок, а с 1 июня по 30 августа – мидий.

Расчет за незаконное добывание водных биоресурсов будет осуществляться в соответствии с постановлением КМУ от 21.11.2011 г. № 1209 «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов». Так, компенсация за один экземпляр незаконно выловленной креветки составляет 1,19 грн, мидии – 1,7 грн.

Черноморский рыбоохранный патруль призывает граждан соблюдать установленные запреты. В случае выявления нарушений - лица будут привлечены к ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства.

Обо всех фактах нарушений - просьба срочно сообщать по телефонам «горячей линии» ведомства: (068) 163-26-73 и (098) 586-64-37 или на всеукраинскую бесплатную «горячую линию»: 0 (800) 50-52 50.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1130 грн.
13
Теги