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29 мая около 15:00 на месте боестолкновения обнаружено тело военного, который с 27 мая считался пропавшим без вести, сообщил пресс-центр штаба ООС.

«В результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы «Эвакуация 200» на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б., который 27 мая в составе группы саперов в районе населенного пункта Попасная выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду диверсионно-разведывательной группы противника», - говорится в сообщении.

Тело погибшего солдата Степанченко в настоящее время находится на временно оккупированной территории. Передача тела представителям ВС Украины планируется 31 мая на мосту через реку Северский Донец вблизи города Счастье Луганской области.

Напомним, в ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе Попасной группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника.
ForUm

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