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Глава новой Православной Церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы и распоряжение Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, изданные после 30 января 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, размещенный на сайте ПЦУ.

«Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, являются не действительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)», – говорится в указе Епифания.
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