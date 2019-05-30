В воскресенье, 2 июня, сторонники Православной Церкви Украины собираются провести крестный ход и молебен в поддержку приходов, которые переходят в новообразованную церковную стуктуру.
Фото: Ukranews.com
Анонс мероприятия опубликован на официальной Facebook-странице «Православные Буковины».
В анонсе уточняется, что шествие начнется в 12.00 от храма преподобной Параскевы по улице Заньковецкой.
Также сторонники переходов в ПЦУ собираются провести свой молебен у здания Черновицкой ОГА.
Как сообщалось ранее, 23 мая духовенство и верующие Черновицко-Буковинской епархии УПЦ во главе с правящим архиереем митрополитом Черновицким и Буковинским Мелетием прошли общеепархиальным крестным ходом к Черновицкой ОГА, где провели молитвенное стояние в защиту УПЦ.
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