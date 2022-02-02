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Сотрудники СБУ заблокировали международный канал контрабанды на Закарпатье. Злоумышленники скрыто переправляли товары на собственном вертолете, нарушая при этом правила международных перелетов. По предварительным оценкам, ежемесячное обращение злоумышленников могло составить около 2 млн грн, сообщил пресс-центр ведомства.

Как установило следствие, схему организовал местный предприниматель. Он приобщил к «делу» еще несколько местных жителей. Мужчина специально приобрел многоцелевой вертолет, который переоборудовал – демонтировал кресла из салона и подстроил для возможностей контрабандных перевозок.

Злоумышленники подыскали пилота, согласившегося на противоправную деятельность и имеющего лицензию на управление летательным судном.

Установлено, что вертолет дважды в месяц незаконно пересекал границу и совершал посадку на территории Румынии и Венгрии. Дельцы загружали летательный аппарат подакцизными товарами – пачками сигарет украинского производства без акцизных марок. Размеры вертолета позволяли перемещать до 50 тыс. пачек табачных изделий за раз.

За границей вертолет уже ожидали сообщники, которые в дальнейшем реализовывали сигареты на территории Евросоюза.

Во избежание разоблачения, дельцы скрывали вертолет в труднодоступной местности на территории одного из районов Закарпатья.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 334 (нарушение правил международных полетов) решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.

Продолжается следствие для установления обстоятельств и всех причастных к сделке лиц. В частности, проверяется информация о причастности злоумышленников к возможной незаконной переправке через государственную границу Украины лиц, в том числе граждан из стран с повышенной террористической угрозой.
ForUm

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