также в разделеСтолица
В КГГА опровергли слухи о строительстве ТРЦ у «моста Кличко» 4
Спасатели потушили горящий в Киеве корабль 18
В Киеве взорвали банкомат и украли наличные 18
На «Кузнице на Рыбальском» сильный пожар 68
В Киеве не смогли начать суд над Жириновским 43
В Киеве 3-летняя девочка выпала из окна квартиры, в которой нашли арсенал оружия 75
В Киеве за год стало на 600 миллионеров больше 31
В Киеве угнали мотоцикл Маси Найема 65
По факту повреждения «моста Кличко» завели дело 34
Дефицит бюджета Украины сократился в 12 раз 138
В Киеве пройдет Всеукраинский велодень, ряд улиц перекроют 18
В Украине открыли первую городскую интерактивную экотропу 34
На «мосту Кличко» «устало» еще одно стекло 195
Названы места Киева с самым грязным воздухом 48
В Киеве ищут бомбу в центральной синагоге 44
В Киеве пропала без вести юная девушка 98
Кличко обещает заменить поврежденные элементы нового моста за сутки 34
Вандалы разбили стекло на новом мосту в Киеве 107

Из исторического экспозиционно-реставрационного центра КП «Киевпастранс» угнали раритетный автобус «Икарус», сообщает «Информатор».

Досудебное расследование установило, что 20 марта автобус марки «Икарус-260» 1986 года выпуска по приказу директора реставрационного центра выехал за пределы станции техобслуживания и поехал якобы в Автобусный парк №6, который находится по адресу улица Пуховская, 4. Но туда Икарус так и не приехал. При этом директор Автопарка №6 утверждает, что не давал распоряжения пригонять автобус в парк.

Следователи Соломенского управления полиции нашли автобус в городе Каневе, на территории частной автомастерской.  Техпаспорт на автобус не нашли, VIN-номер злоумышленники тоже уже удалили, а вот табличку в салоне, что это собственность «Киевпастранса» снять не успели или забыли. Кроме того, в салоне была еще одна табличка с техническими характеристиками автобуса.

Автобус арестовали и признали вещественным доказательством. Сейчас в деле назначена трасологическая экспертиза, которая должна ответить на вопросы – каковы были номера двигателя и кузова автобуса. Уголовное дело открыто по ч.1 ст. 191 УК Украины – присвоение или растрата имущества. Наказание, которое грозит злоумышленникам – до 4-х лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
3062 грн.
9
Теги