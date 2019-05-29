Из исторического экспозиционно-реставрационного центра КП «Киевпастранс» угнали раритетный автобус «Икарус», сообщает «Информатор».

Досудебное расследование установило, что 20 марта автобус марки «Икарус-260» 1986 года выпуска по приказу директора реставрационного центра выехал за пределы станции техобслуживания и поехал якобы в Автобусный парк №6, который находится по адресу улица Пуховская, 4. Но туда Икарус так и не приехал. При этом директор Автопарка №6 утверждает, что не давал распоряжения пригонять автобус в парк.

Следователи Соломенского управления полиции нашли автобус в городе Каневе, на территории частной автомастерской. Техпаспорт на автобус не нашли, VIN-номер злоумышленники тоже уже удалили, а вот табличку в салоне, что это собственность «Киевпастранса» снять не успели или забыли. Кроме того, в салоне была еще одна табличка с техническими характеристиками автобуса.

Автобус арестовали и признали вещественным доказательством. Сейчас в деле назначена трасологическая экспертиза, которая должна ответить на вопросы – каковы были номера двигателя и кузова автобуса. Уголовное дело открыто по ч.1 ст. 191 УК Украины – присвоение или растрата имущества. Наказание, которое грозит злоумышленникам – до 4-х лет лишения свободы.