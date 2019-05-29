Трое руководителей подразделений центрального аппарата и руководитель одного из территориальных управлений оставляют работу в Государственном бюро расследований по окончании испытательного срока, сообщили ForUm’у в пресс-службе Бюро.

«Это не кризис, не скандал, а обычная ротация в новом правоохранительном органе, который меняется, учитывает ошибки, оттачивает свой профессионализм, набирает силу», - заявил директор ГБР Роман Труба.

Испытательный срок – это нормальная практика как в государственных органах, так и в частных компаниях.

«Никто не приходит в ГБР работать пожизненно: с кем-то мы продолжаем работать, с кем-то прощаемся и желаем дальнейших успехов», - добавил он.

Эти кадровые решения не повлияют на работу ГБР. За полгода у нас больше 11 тыс. производств, из которых 1191 направлено в суд с обвинительными актами. Есть уже 122 обвинительных приговора. Это – общий результат всех работников ГБР: вместе работаем и в дальнейшем.