Совет нацбезопасности и обороны Украины будет активно сотрудничать с Международным валютным фондом и до конца лета планирует разработать новую программу сотрудничества с МВФ, которая даст толчок для развития Украины.

Об этом заявил новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк во время общения с прессой, сообщает Укринформ.

«Мы договорились, что будем сейчас активно сотрудничать с МВФ и другими международными институтами для того, чтобы подготовиться за этот летний период, за время выборов по подготовке новой программы, которая придаст дополнительный толчок для развития нашей страны», - заявил Данилюк.

Рассказывая о своей встрече с миссией МВФ, он сообщил, что представил свое видение развития страны.

«Мы представили нашу повестку дня, как мы видим развитие страны, наше сотрудничество. Полностью совпадают наши позиции в том, что первые шаги - это решения, направленные на борьбу с коррупцией, на перезапуск судебной реформы, переформатирование правоохранительной системы», - заявил Данилюк.

Он отметил, что все названные пункты МВФ по-прежнему требовал реализовать в Украине. «Сейчас чувствуется, что новая власть готова реально делать эти изменения, которые важны для всех украинцев», - подчеркнул секретарь Совбеза.

Он также опроверг информацию о том, что миссия МВФ якобы уехала с Украины в связи с роспуском парламента. «Решение о роспуске парламента и объявление досрочных выборов - это политическое решение, это внутреннее решение Украины, и оно направлено на то, чтобы ускорить политические процессы», - подчеркнул Данилюк.

Встреча новоназначенного секретаря СНБО с президентом Украины Владимиром Зеленским длилась около 1,5 часа.

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский 28 мая назначил Александра Данилюка на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.