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Народный депутат Виктор Вовк судится с министром иностранных дел Павлом Климкиным о присвоении дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева, сообщается на сайте учреждения.

«Истец в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными действия министра иностранных дел по представлению президенту письмом МИД в части присвоения дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Также народный депутат Вовк просит суд признать противоправным и отменить соответствующее письмо Министерства иностранных дел», - говорится в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.
ForUm

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