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После решения комитета по вопросам правовой политики новый Избирательный кодекс сразу вынесут на рассмотрение депутатов перед досрочными выборами в Верховную Раду. Об этом заявил спикер Андрей Парубий сегодня, 28 мая, сообщает LIGA.net.

Он призвал комитет собраться сегодня для рассмотрения кодекса.

«Завтра мы не сможем рассматривать без решения комитета. Если у вас есть политическая воля - соберите комитет сегодня», - подчеркнул Парубий.

Решение по поводу кодекса комитет должен вынести завтра. «И безотлагательно, подчеркну, безотлагательно, я поставлю на рассмотрение избирательный кодекс по открытым спискам. Я убежден, что мы сможем принять его всем залом. Мы за открытые списки и против закрытых», - сказал председатель парламента.

Напомним, Верховная Рада намерена принять проект Избирательного кодекса (№3112-1) до 14 июля.
ForUm

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