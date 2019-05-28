Расчетные показатели обеспечения количества мест в учреждениях школьного и дошкольного образования в соответствии с государственными строительными нормами «Планирование и застройка территорий» составляют 135 мест на 1000 жителей в школах и 38 мест на 1000 жителей - в детских садах. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минрегиона.

«С 1 сентября 2018 действует ГСН «Планирование и застройка территорий», согласно нормам которого были рассчитаны показатели обеспечения местами в школах и детских садах. Это средние расчетные показатели: на 1000 жителей не менее 135 мест в школах и не менее 38 мест - в детских садах. Радиус пешеходной доступности школы должен быть до 750 метров, в детсад - 300 метров», - отметил он.

К сожалению, по словам замминистра, сегодня существует диспропорция между темпами строительства жилья и социальной инфраструктуры, в частности, школ и детских садов почти во всех регионах Украины, больше всего - в крупных городах, областных центрах.

Среди проблем обеспечения жилых массивов образовательными учреждениями в Минрегионе называют отсутствие актуальной градостроительной документации и контроля соответствия детальных планов территорий генплану населенных пунктов. А также отсутствие свободных участков для строительства школ и садов при точечной застройке в центральных частях городов и в условиях существующих жилых массивов - норма размера земельного участка для городской школы составляет не менее 1,4 га.

Одной из важных причин Парцхаладзе также назвал то, что градостроительные условия и ограничения часто выдаются с нарушениями - это злоупотребление должностных лиц органов местного самоуправления - главных архитекторов городов. «Градостроительные условия и ограничения они выдают по устаревшим градостроительным ГСН. Тогда как новая ГСН «Планирование и застройка территорий» действует уже с сентября прошлого года», - сказал он.

Министерство разработало план мероприятий для решения этих проблем. В частности, согласно действующему ГСН «Планирование и застройка территорий» рассчитаны показатели обеспечения мест в школах и детсадах и радиусы пешеходной доступности этих учреждений.