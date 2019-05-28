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В ночь на 26 мая из храма в честь Казанской иконы Божией Матери с. Сновянка Черниговского района Черниговской области было похищено шесть старинных икон, а также денежные пожертвования из кружки. 

Фото: УНИАН

В ночь с 23 на 24 мая произошло проникновение неизвестных в храм в честь святого благоверного князя Александра Невского села Ярешки и пономарку храма Рождества Иоанна Предтечи соседнего села Лехновка Барышевского района Киевской области. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как отмечают в Черниговской епархии, утром в воскресенье, 26 мая, храм был обнаружен открытым. Злоумышленники похитили две иконы Казанской Божьей Матери (одна - малого размера, 12 х 15 см), две иконы святителя Николая, икону Георгия Победоносца и икону Архистратига Михаила.

Настоятель храма священник Владимир Карпенко сообщил о факте преступления в полицию, которая отреагировала на вызов оперативно, ведется следствие.

Прихожане просят усиленных молитв о возвращении святынь.

Ранее, в ночь с 23 на 24 мая неизвестные срезали замки на храме в честь святого благоверного князя Александра Невского села Ярешки, после чего проникли в церковь, где сняли со стен две иконы. Для проверки на ценность киот одного из образов разбили. Убедившись, что иконы не имеют никакой, кроме духовной, ценности, злоумышленники оставили иконы в храме, не причинив никакого вреда другой церковной утвари.

Этой же ночью вандалы разбили окно и спилили решетки окна пономарни храма Рождества Иоанна Предтечи соседнего села Лехновка. Однако, как сообщают в Бориспольской епархии, в силу определенных причин злоумышленникам не удалось проникнуть в храм. Оба случая зафиксированы в полиции.

Всех прихожан просят информировать настоятелей о подозрительных лицах, которые могут появляться на территории храмов.
ForUm

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