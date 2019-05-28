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В городе Коломыя Ивано-Франковской области, обнаружили убитыми в собственном доме известного мецената и адвоката Михаила Петрива и его жену.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, тела обнаружили спасатели, выехавшие по вызову на пожар. Сообщение о пожаре в частном доме на ул. Пушкина поступило 27 мая в 19:50.

Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины и женщины. Продолжаются следственные действия.

Вместе с тем местные СМИ сообщают, что, по неподтвержденной информации, у Петрива и жены выявлены огнестрельные ранения, а их дом подожгли. Детей во время трагедии дома не было.
ForUm

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