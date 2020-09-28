Число пострадавших в результате вспышки острой кишечной инфекции в Ивано-Франковской возросло до 194. Стационарное лечение потребовалось 59 людям. Все пострадавшие – взрослые, сообщил Центр общественного здоровья.

В ходе эпидрасследования установлено, что общими продуктами питания для всех пострадавших были салат «Дружба» (сырок плавленый, морковь, гренки, чеснок, майонез), бульон куриный с лапшой, гречка, колбаски в соусе, хлеб, чай.

Специалисты Госпродпотребслужбы проводят внеплановые проверки поставщиков и производителей продуктов питания, которые были использованы для приготовления блюд на предприятии, работники которого пострадали в результате вспышки ОКИ.

Ранее было отобраны образцы пищевых продуктов, пробы воды, смывы с объектов окружающей среды для лабораторных исследований. Проведено бактериологическое обследование больных, контактных лиц, работников кухни и заключительную дезинфекцию.

Противоэпидемические, профилактические мероприятия и эпидемиологическое расследование продолжаются.

ОКИ могут привести к серьезным осложнениям (обезвоживание, инфекционно-токсический шок). Обычно их вызывают бактерии или вирусы, которые попадают в организм человека с зараженной пищей, водой через контаминированные предметы быта и тому подобное.

Вирусы или бактерии могут попасть в продукты питания на любой стадии пути от производства к столу, поэтому каждый участник процесса, от производителя к потребителю, играют роль в предотвращении заражения пищи.