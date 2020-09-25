В Коломые Ивано-Франковской области к медикам с пищевым отравление обратились 101 сотрудников местного предприятия, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

23 сентября зарегистрирован групповой очаг острой кишечной инфекции в ООО «Леон», расположенного на улице Шарлая, 55.

По состоянию на 18:00 24 сентября в Коломыйскую инфекционную больницу госпитализированы 22 человека, в инфекционное отделение Заболотовской районной больницы - 15 человек, в Городенковскую центральную районную больницу, инфекционное отделение - 6 человек, в Надвирнянскую центральную районную больницу - 1 человек, на амбулаторном лечении находятся 57 человек. Всего заболела 101 человек.

У 56 человек болезнь протекает в легкой форме, а у 45 человек – средней тяжести.

Предварительный диагноз пищевая токсикоинфекция установлен у 53 человека, пищевое отравление - 4 человек, острый гастроэнтероколит - 29 человек, гастроэнтероколит - 5 человек, сальмонеллез - 2 человека, острый энтероколит - 7 человек, острая кишечная инфекция - 1 человек.

Основная причина вспышки и обстоятельства устанавливаются.