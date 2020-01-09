В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет «АН-2», на котором осуществлялось незаконное перемещение табачных изделий на территорию Республики Румыния, и трех граждан Украины, жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту воздушного судна. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Преступники использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях (на промежуточных местах посадки/взлета) с целью предотвращения обнаружения мест загрузки правоохранительными органами.

Правоохранители установили маршруты, места взлета, посадки, а также место промежуточного приземления контрабандистов.

Сегодня ночью на участке отдела пограничной службы «Герца» Черновицкого отряда зафиксировали нарушение границы воздушным аппаратом из Украины в Румынию и обратно. А когда самолет приземлился на аэродроме – в городе Коломыя (в 100 км от границы), его задержали.

По факту нарушения воздушного пространства Украины и пограничного законодательства проинформированы СБУ, ГПУ, Вооруженные силы Украины и Нацполиция.

Материалы по выявленному уголовному преступлению направлено в управление СБУ в Черновицкой области для внесения сведений в Едрей по ст. 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») и 334 («Нарушение правил международных полетов») Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что нарушение границы малыми и беспилотными летательными аппаратами не редкость и «кукурузники» довольно популярными у контрабандистов. Например, в июле 2018 году пограничники задержали Ан-2, который использовали для незаконного перемещения товаров в Польшу.

Аналогичный тип самолета с измененным бортовым номером задержали в марте 2017 в Черновицкой области.

Оскилко пилоты-контрабандисты пытаются пролететь незамеченными, их воздушные путешествия довольно рискованны. Нередко попытки нарушения границы летательными средствами заканчиваются катастрофами. В мае прошлого года румынские СМИ сообщили, что в коммуне Сепынца (около границы с Украиной) разбился вертолет КА-26, пилот погиб. Вертолет был без регистрационных номеров на борту и, вероятно, использовался для контрабанды. В марте 2018 на Львовщине упал самодельный летательный аппарат с 11-ю ящиками сигарет. В конце августа 2017 года в Карпатах разбился вертолет, пилот - львовянин - погиб. Рядом обнаружили 6 ящиков сигарет без акцизных марок. В мае 2016-го в Польше в 40 километрах от границы с Украиной обнаружили разбитый дельтаплан и тело мужчины рядом. В августе 2015 года в одном из населенных пунктов Волыни загруженный белорусскими сигаретами самолет Ан-2 зацепил линию электропередач и крышу одного из домов и разбился, пилот погиб.