Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF украинец Александр Усик вернется в ринг в сентябре.

Об этом сообщил со-промоутер украинца Эдди Хирн, передает УНИАН.

Украинец должен был дебютировать в супертяжелом дивизионе 25 мая в Оксон-Хилл, США, но поединок против Карлоса Такама сорвался из-за травмы бицепса Усика.

Александр должен вернуться в ринг в сентябре, но соперник пока еще неизвестен. Вполне вероятно, что им станет тот же Такам, который также не дрался 25 мая.



