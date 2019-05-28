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Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF украинец Александр Усик вернется в ринг в сентябре.

Об этом сообщил со-промоутер украинца Эдди Хирн, передает УНИАН.

Украинец должен был дебютировать в супертяжелом дивизионе 25 мая в Оксон-Хилл, США, но поединок против Карлоса Такама сорвался из-за травмы бицепса Усика

Александр должен вернуться в ринг в сентябре, но соперник пока еще неизвестен. Вполне вероятно, что им станет тот же Такам, который также не дрался 25 мая.


 
ForUm

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