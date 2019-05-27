Парламент Австрии в понедельник, 27 мая, выразил вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что вотум недоверия поддержали социал-демократы и ультраправые из Партии свободы, которые до недавнего времени были в коалиции с Курцем.

Теперь президент Австрии Александер Ван дер Беллен должен назначить канцлера, чтобы сформировать правительство, которое сможет заручиться поддержкой парламента до следующих национальных выборов, запланированных на сентябрь 2019 года.

Напомним, немецкие СМИ обнародовали видеозапись, на которых действующий вице-канцлер Австрии и лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе договаривается о российской поддержке на выборах.

Видео было сделано на вилле на острове Ибица в июле 2017 года. На них присутствуют лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе, его соратник, а ныне глава FPÖ в парламенте Иоганн Гуденус, его жена, неизвестный мужчина и женщина, которая говорит главным образом на русском и английском.

В связи с этим Штрахе подал в отставку.

18 мая канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.