В Австрии депутаты от правопопулистской Партии свободы приняли решение 27 мая голосовать за вотум недоверия правительству Себастьяна Курца.

Как пишут западные агентства новостей, это означает, что канцлеру и его кабинету, вероятно, выразят недоверие, поскольку за недоверие ранее высказались и оппозиционные социал-демократы, сообщает Радио Свобода.

Партия свободы до последнего времени вместе с Народной партией Курца входила в правящую коалицию. Однако две недели назад ее лидер Штрахе оказался в эпицентре скандала после того, как немецкие СМИ опубликовали видео, на котором он разговаривает с женщиной, которая назвалась Еленой Макаровой и выдавала себя за племянницу российского олигарха.

Штрахе и его коллега по партии Иоганнес Гуденус на этом видео делают своей собеседнице ряд выгодных коммерческих предложений в обмен на финансирование. После публикации видео Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера, хотя и подчеркнул, что не нарушил никаких законов.

Кто такая «Елена Макарова», по-прежнему неизвестно, россиянин Игорь Макаров заявил, что у него нет никакой племянницы и он не знает, кто эта женщина.

После скандала канцлер Курц заявил о выходе его Народной партии из коалиции и предложил провести досрочные выборы, с чем согласился президент страны Александр ван дер Беллен. Скорее всего, выборы состоятся в сентябре.

Оппозиционные социал-демократы, однако, потребовали голосования о недоверии правительству. Если вотум недоверия будет объявлен, Курц должен будет уйти в отставку, а президент сможет назначить нового канцлера.

Итоги выборов в Европарламент, которые прошли накануне, показали, что скандал не отразился на популярности Курца - его Народная партия оказалась на первом месте. Партия свободы взамен набрала заметно меньше голосов, чем на парламентских выборах 2017 года.