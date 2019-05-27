Программа партии Зеленского «Слуга народа» находится на стадии разработки, заявил советник президента Украины Дмитрий Разумков.

Он утверждает, что окончательный вариант программы появится после съезда, передает 112 Украина.

«Программа разрабатывается, но говорить о ней мы не имеем права, поскольку программу будет утверждать съезд. На съезде она будет обсуждаться, за нее будут голосовать, поддержат или, возможно, какие-то вещи предложат изменить, что абсолютно нормально, на мой взгляд», - сказал Разумков.

Также он добавил, что партия будет поддерживать все инициативы, о которых ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

«Исходя из этого, мы, придя в парламент, будем по максимуму прикладывать усилия, для того чтобы как можно быстрее это сделать», - заверил политик.

Напомним, представители партии «Слуга народа» назвали дату проведения съезда - 8 июня. Он будет проходить в два этапа. На втором съезде планируют огласить весь список кандидатов в депутаты.