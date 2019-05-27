также в разделеПолитика
«Именем Зеленского»: как политический аферист Кодола «доит» бизнес Черниговской области 27
Партия «Слуга народа» хочет формировать коалицию сама 24
Парубий хочет обнародовать стенограмму консультаций с Зеленским 21
Эксперты: Медведчук сделал очень много для выполнения Минских соглашений 11
Садовый заявляет, что его хотят отправить в отставку 19
Зеленский призвал нардепов не использовать Раду для личного пиара 24
«Мы просто разные»: Гройсман не будет объединяться с Порошенко на выборах 50
«Критики не боюсь»: Зеленский призвал полицию не мешать мирным акциям против него 27
Коломойский высказался за дефолт Украины 128
Зеленский назвал украинца Сикорского «блестящим примером инноватора» 1229
США призвали Россию срочно освободить украинских моряков 60
Зеленский встретился с главой НБУ 52
Украина направила РФ ноту из-за поездки главы Госдумы в оккупированный Крым 108
Климкин назвал реакцию МИД РФ о решении Трибунала по украинских морякам «вялой и беззубой» 170
Зеленский отреагировал на решение трибунала по украинским морякам 141
МИД: Решение трибунала по делу моряков является победой для Украины 42
Международный трибунал обязал РФ освободить украинских моряков 82
Медведчук: Надо срочно проводить экономические реформы, чтобы спасти людей от обнищания 70

Программа партии Зеленского «Слуга народа» находится на стадии разработки, заявил советник президента Украины Дмитрий Разумков.

Он утверждает, что окончательный вариант программы появится после съезда, передает 112 Украина.

«Программа разрабатывается, но говорить о ней мы не имеем права, поскольку программу будет утверждать съезд. На съезде она будет обсуждаться, за нее будут голосовать, поддержат или, возможно, какие-то вещи предложат изменить, что абсолютно нормально, на мой взгляд», - сказал Разумков. 

Также он добавил, что партия будет поддерживать все инициативы, о которых ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский. 

«Исходя из этого, мы, придя в парламент, будем по максимуму прикладывать усилия, для того чтобы как можно быстрее это сделать», - заверил политик. 

Напомним, представители партии «Слуга народа» назвали дату проведения съезда - 8 июня. Он будет проходить в два этапа. На втором съезде планируют огласить весь список кандидатов в депутаты. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1319 грн.
7
Теги