также в разделеПроисшествия
СМИ сообщают о беспорядках и массовом побеге в одесской колонии 146
В Польше сгорел автобус Киев - Прага 24
Боевики трижды обстреляли украинские позиции, потерь нет 10
Полиция задержала боевика «ЛНР» 41
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Гнутово 13
На Донбассе боевики обстреляли Верхнеторецкое 25
Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины 37
Два человека погибли в ДТП в Черкасской области 146
На Донбассе сегодня - без обстрелов 38
ГСЧС: На западе Украины ситуация с наводнением стабилизируется 43
В Минобороны подтвердили потери на Донбассе 47
На Луганщине зафиксировано два случая вероятного подкупа избирателей 21
Из-за непогоды на западе Украины повреждены почти 100 мостов 43
Штаб ГСЧС собирается на экстренное заседание 36
На Донбассе погиб украинский военный 65
Найдено тело мальчика, который упал в реку на Закарпатье 28
На западе Украины из-за непогоды подтоплены десятки домов 29
Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен 1 военный 19

В частном дворе 42-летней жительницы Рении взрывом гранаты повреждены окна дома и автомобиль, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По предварительным данным специалистов, сдетонировала граната РГД-5. С места происшествия изъяли обломки взрывного устройства. Они направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных лиц.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2614 грн.
55
Теги