В частном дворе 42-летней жительницы Рении взрывом гранаты повреждены окна дома и автомобиль, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
По предварительным данным специалистов, сдетонировала граната РГД-5. С места происшествия изъяли обломки взрывного устройства. Они направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных лиц.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время