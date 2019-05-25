Масштаб победы Украины в Международном трибунале по морскому праву можно понять по вялому и беззубому заявлению МИД России, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного Трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть украинские корабли, а главное — освободить наших моряков», — написал он в Twitter.

Климкин также опубликовал фото с представителями Украины после оглашения результатов голосования в Трибунале ООН.

«А так выглядит просто дипломатическое счастья. Поздравляю, коллеги», — резюмировал министр.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).