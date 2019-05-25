Сегодняшнее решение Международного трибунала по морскому праву в немецком городе Гамбург, которым Россию обязали освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда - победа для Украины. Об этом в Гамбурге журналистам заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
«Мы сделали все, что смогли сделать, и суд нас сегодня поддержал. Это действительно очень важно с точки зрения гуманитарного аспекта - освобождение наших моряков, освобождение наших кораблей. То, что сегодня произошло - это существенная для нас победа, и это определение того, что мы выбрали верный путь защиты наших национальных интересов и нашего суверенитета и наших ребят, которые сейчас в Москве», - заявила Зеркаль.
Заместитель министра поблагодарила судей за принятие «взвешенного решения относительно немедленного освобождения украинских моряков».
Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.
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